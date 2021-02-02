SpaceX заявила о возможности запуска ракеты с гражданским экипажем в 2021 году

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Американская компания SpaceX к концу 2021 года может провести запуск ракеты Falcon 9 с полностью гражданским экипажем.
SpaceX заявила о возможности запуска ракеты с гражданским экипажем в 2021 году
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании

Отмечается, что данный пуск может пройти в рамках программы «Inspiration 4».

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы «Inspiration 4» — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», — говорится заявлении.

По данным компании, одним из четырёх участников полёта будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, остальные члены экипажа будут объявлены позднее.

20 января ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

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