SpaceX заявила о возможности запуска ракеты с гражданским экипажем в 2021 году
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании
Отмечается, что данный пуск может пройти в рамках программы «Inspiration 4».
«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы «Inspiration 4» — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», — говорится заявлении.
По данным компании, одним из четырёх участников полёта будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, остальные члены экипажа будут объявлены позднее.
20 января ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал.