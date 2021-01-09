Умер последний из создателей советской атомной бомбы

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Последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы старейший академик РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую академию наук.

Халатников — выдающийся учёный, почётный директор Института теоретической физики имени Ландау, иностранный член Лондонского королевского общества, лауреат премии Гумбольдта.

Как отмечается на сайте РАН, он участвовал в разработке атомной и водородной бомб, а предложенное им решение проблемы устойчивости при расчёте бомб позволило существенно сократить сроки создания этого оружия.

Один из математических методов, разработанных Халатниковым, по сей день используется в суперкомпьютерах для ускорения счёта. Вместе с Львом Ландау он создал теорию квантовых жидкостей и развил её в применении к жидкому гелию. 

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