Рогозин возглавил дирекцию по подготовке миссий на Луну

В «Роскосмосе» создана специальная дирекция для контроля подготовки миссий на Луну, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом.

«В «Роскосмосе» создана специальная дирекция, я сам её возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки... Это новые задачи и перспективы для нашей пилотируемой космонавтики», — сказал он в поздравлении.

Рогозин напомнил, что в 2021 году на Луну с космодрома Восточный отправится автоматическая станция «Луна-25».

«Мы начинаем освоение Южного полюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе готовим и экспедиции», — добавил он.

Ранее Рогозин сообщил, что «в 2021 году «Роскосмос» приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса».