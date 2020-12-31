Рогозин возглавил дирекцию по подготовке миссий на Луну

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В «Роскосмосе» создана специальная дирекция для контроля подготовки миссий на Луну, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом.
Рогозин возглавил дирекцию по подготовке миссий на Луну
  • РИА Новости

«В «Роскосмосе» создана специальная дирекция, я сам её возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки... Это новые задачи и перспективы для нашей пилотируемой космонавтики», — сказал он в поздравлении.

Рогозин напомнил, что в 2021 году на Луну с космодрома Восточный отправится автоматическая станция «Луна-25».

«Мы начинаем освоение Южного полюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе готовим и экспедиции», — добавил он.

Ранее Рогозин сообщил, что «в 2021 году «Роскосмос» приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса».

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