Астроном рассказал о «великом соединении» Юпитера и Сатурна 21 декабря

«Великое соединение» Юпитера и Сатурна, которое ожидается вечером в понедельник, 21 декабря, лучше всего наблюдать в южных регионах России, сообщил астроном Александр Якушечкин.

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — цитирует его РИА Новости.

Несмотря на то что на самом деле Юпитер и Сатурн будет отделять около пяти астрономических единиц или 750 млн км, на небе они будут казаться одной яркой двойной звездой.

При этом, по словам астронома, ранее такое происходило только 4 марта 1226 года, когда расстояние между планетами было 3,5 угловых минуты, а следующее подобное событие может произойти не раньше 15 марта 2080 года.

В Москве, как рассказал Якушечкин, сближение Юпитера и Сатурна можно будет увидеть в течение получаса после 17:35, а в южных регионах страны, в частности в Крыму, явление можно будет наблюдать в течение часа.

Проводить наблюдение следует в оптический прибор, рекомендует астроном.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал предстоящее сближение Юпитера и Сатурна.