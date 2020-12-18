Запущенные ракетой «Союз 2.1б» спутники OneWeb успешно вышли на орбиту

Британские спутники OneWeb, запущенные с космодрома Восточный ракетой «Союз 2.1б», успешно вышли на орбиту.

Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter.

«Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком «Фрегат» на расчётные орбиты. Миссия завершена успешно. Поздравляю!» — написал он.

Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчётные орбиты. Миссия завершена успешно.

Поздравляю! pic.twitter.com/0U5shP5343 — РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020

Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз 2.1б» со спутниками OneWeb.