Запущенные ракетой «Союз 2.1б» спутники OneWeb успешно вышли на орбиту

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Британские спутники OneWeb, запущенные с космодрома Восточный ракетой «Союз 2.1б», успешно вышли на орбиту.
Запущенные ракетой «Союз 2.1б» спутники OneWeb успешно вышли на орбиту
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Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter.

«Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком «Фрегат» на расчётные орбиты. Миссия завершена успешно. Поздравляю!» — написал он.

Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз 2.1б» со спутниками OneWeb.

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