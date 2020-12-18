Запущенные ракетой «Союз 2.1б» спутники OneWeb успешно вышли на орбиту
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Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Twitter.
«Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком «Фрегат» на расчётные орбиты. Миссия завершена успешно. Поздравляю!» — написал он.
Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчётные орбиты. Миссия завершена успешно.— РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020
Поздравляю! pic.twitter.com/0U5shP5343
Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз 2.1б» со спутниками OneWeb.