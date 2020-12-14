Рогозин прокомментировал запуск «Ангары»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск ракеты-носителя «Ангара-А5».

«Она летает, чёрт возьми!!!» — написал Рогозин в своём Twitter.

К записи прикреплена фотография ракеты на стартовом столе.

Отмечается, что «Ангара-А5» успешно доставила в космос макет спутника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки был осуществлён с космодрома Плесецк.