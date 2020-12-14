Рогозин прокомментировал запуск «Ангары»
- РИА Новости
«Она летает, чёрт возьми!!!» — написал Рогозин в своём Twitter.
Она летает, черт возьми!!! pic.twitter.com/nVAwwXZ93x— РОГОЗИН (@Rogozin) December 14, 2020
К записи прикреплена фотография ракеты на стартовом столе.
Отмечается, что «Ангара-А5» успешно доставила в космос макет спутника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с макетом полезной нагрузки был осуществлён с космодрома Плесецк.