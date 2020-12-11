SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником SXM-7

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Американская компания SpaceX за 30 секунд до запуска ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7 отложила старт. Трансляция велась на сайте компании.
SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником SXM-7
  • Reuters

Причина отмены не уточняется. Новая попытка запуска, отмечается в сообщении в Twitter, состоится не раньше воскресенья, 13 декабря.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был намечен на 12:55 по времени Восточного побережья США (20:55 мск).

Falcon 9 предстояло вывести спутник весом около семи тонн на переходную эллиптическую орбиту, после чего на собственной тяге он должен был перейти на рабочую геостационарную орбиту.

Задача спутника SXM-7 компании Sirius XM Holdings Inc. — предоставление услуг спутникового радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Срок службы рассчитан на 15 лет. 

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