В «Росатоме» сообщили о планах создания центра физики и математики в Сарове

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил на научной сессии Общего собрания Российской академии наук, посвящённой 75-летию атомной отрасли России, что российский лидер Владимир Путин одобрил предложение госкорпорации о создании в Сарове национального центра физики и математики.

«Не могу не поделиться с вами, может быть, самой важной для нас новостью года», — цитирует РИА Новости Лихачёва.

Он сообщил, что во время визита в Саров Путин одобрил инициативу «Росатома» о «создании в Сарове на базе ВНИИЭФа национального центра физики и математики, открытии там филиала Московского государственного университета».

«Мы понимаем эту работу как создание, если хотите, академгородка нового типа, своеобразной «долины знаний» за пределами физической защиты собственно федерального ядерного центра. Конечно, мы планируем осуществлять эту работу в прямом взаимодействии с Академией наук, Курчатовским институтом, Московским государственным университетом и правительством Российской Федерации», — заявил глава «Росатома».

По его словам, новый центр «станет не только своеобразной Меккой российских атомщиков, но и точкой притяжения учёных, молодых специалистов из вузов всей нашей страны, а также образовательных центров».

Путин прилетел в Саров в четверг, 26 ноября. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел цифровые разработки ядерного центра, провёл по видеосвязи совещание.