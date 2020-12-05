Уханьский вирусолог рассказала о других видах коронавируса

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Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила, что летучие мыши на юге и юго-западе КНР являются носителями других коронавирусов, способных передаваться людям.
Уханьский вирусолог рассказала о других видах коронавируса
  • Reuters

Об этом говорится в статье The Guardian.

По мнению специалиста, коронавирусы также могут быть распространены в природе в южноазиатских странах за пределами Китая.

Также она заявила, что, несмотря на то что первоначальным носителем коронавирусов были летучие мыши, коронавирус SARS-CoV-2 изначально передался другому, промежуточному животному, после чего достиг человека. 

По её словам, предстоит определить этого промежуточного носителя.

В ноябре власти Ухани организовали эпидемиологическое расследование после того, как на говядине из Бразилии и на рыбе из Вьетнама обнаружили коронавирус.

В октябре специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой вирус, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, на упаковке замороженных морепродуктов.

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