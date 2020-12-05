Уханьский вирусолог рассказала о других видах коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в статье The Guardian.
По мнению специалиста, коронавирусы также могут быть распространены в природе в южноазиатских странах за пределами Китая.
Также она заявила, что, несмотря на то что первоначальным носителем коронавирусов были летучие мыши, коронавирус SARS-CoV-2 изначально передался другому, промежуточному животному, после чего достиг человека.
По её словам, предстоит определить этого промежуточного носителя.
В ноябре власти Ухани организовали эпидемиологическое расследование после того, как на говядине из Бразилии и на рыбе из Вьетнама обнаружили коронавирус.
В октябре специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой вирус, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, на упаковке замороженных морепродуктов.