Уханьский вирусолог рассказала о других видах коронавируса

Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила, что летучие мыши на юге и юго-западе КНР являются носителями других коронавирусов, способных передаваться людям.

Об этом говорится в статье The Guardian.

По мнению специалиста, коронавирусы также могут быть распространены в природе в южноазиатских странах за пределами Китая.

Также она заявила, что, несмотря на то что первоначальным носителем коронавирусов были летучие мыши, коронавирус SARS-CoV-2 изначально передался другому, промежуточному животному, после чего достиг человека.

По её словам, предстоит определить этого промежуточного носителя.

В ноябре власти Ухани организовали эпидемиологическое расследование после того, как на говядине из Бразилии и на рыбе из Вьетнама обнаружили коронавирус.

В октябре специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой вирус, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, на упаковке замороженных морепродуктов.