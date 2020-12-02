Спутник Falcon Eye успешно выведен на орбиту

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Спутник ОАЭ Falcon Eye 2 успешно отделился от разгонного блока «Фрегат» российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А», сообщила французская компания — оператор запуска Arianespace.
Спутник Falcon Eye успешно выведен на орбиту
  • © Роскосмос/Иван Вагнер

«Спутник Falcon Eye из Объединённых Арабских Эмиратов выведен на орбиту», — говорится в сообщении.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил боевой расчёт с успешным завершением миссии.

«Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчётное время», — написал он в Twitter.

Ракета «Союз» со спутником Falcon Eye стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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