Спутник Falcon Eye успешно выведен на орбиту
- © Роскосмос/Иван Вагнер
«Спутник Falcon Eye из Объединённых Арабских Эмиратов выведен на орбиту», — говорится в сообщении.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил боевой расчёт с успешным завершением миссии.
«Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчётное время», — написал он в Twitter.
Ракета «Союз» со спутником Falcon Eye стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.