Спутник Falcon Eye успешно выведен на орбиту

Спутник ОАЭ Falcon Eye 2 успешно отделился от разгонного блока «Фрегат» российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А», сообщила французская компания — оператор запуска Arianespace.

«Спутник Falcon Eye из Объединённых Арабских Эмиратов выведен на орбиту», — говорится в сообщении.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил боевой расчёт с успешным завершением миссии.

«Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчётное время», — написал он в Twitter.

Ракета «Союз» со спутником Falcon Eye стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.