Crew Dragon пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, на борту которого находятся четыре члена экипажа, пристыковался к МКС.

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Трансляцию стыковки ведёт NASA. "Soft capture confirmed." "Dragon copies, and we see the same." Soft capture confirmed for the Crew Dragon "Resilience" at the @Space_Station. pic.twitter.com/h86Vh5DE4O — NASA (@NASA) November 17, 2020 Ранее Crew Dragon приблизился к МКС. Корабль стартовал в ночь на 16 ноября. На его борту находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.