Crew Dragon пристыковался к МКС
- globallookpress.com
Трансляцию стыковки ведёт NASA.
"Soft capture confirmed." "Dragon copies, and we see the same." Soft capture confirmed for the Crew Dragon "Resilience" at the @Space_Station. pic.twitter.com/h86Vh5DE4O— NASA (@NASA) November 17, 2020
Ранее Crew Dragon приблизился к МКС.
Корабль стартовал в ночь на 16 ноября. На его борту находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.
Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.