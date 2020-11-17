Crew Dragon пристыковался к МКС

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Пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, на борту которого находятся четыре члена экипажа, пристыковался к МКС.
Crew Dragon пристыковался к МКС
  • globallookpress.com

Трансляцию стыковки ведёт NASA.

Ранее Crew Dragon приблизился к МКС.

Корабль стартовал в ночь на 16 ноября. На его борту находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

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