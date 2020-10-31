В России создали концепцию ракеты для полётов к Марсу

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) разработал концепцию сверхтяжёлой космической ракеты—носителя «Лидер» для полётов к Луне и Марсу, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

«Разработана концепция создания ряда ракет—носителей сверхтяжёлого класса на базе ракеты «Лидер» — для облёта Луны, для реализации лунной программы и для миссий к Марсу», — говорится в документах.

Предполагается, что ракета для реализации лунной программы будет состоять из двух ракет «Лидер» с четырьмя боковыми и двумя центральными блоками на первой и второй ступенях, соединённых силовыми поясами.

Расчётная грузоподъёмность такой ракеты будет составлять 106 тонн на низкую орбиту, общая масса — 2284 тонны, высота — 90 м.

В сентябре NASA провело испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которую планируется использовать для полётов на Луну и Марс.