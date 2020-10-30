«Роскосмос» назвал выводы о появлении трещины на МКС преждевременными
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«Специалисты главной оперативной группы управления российского сегмента МКС совместно с экипажем 64-й экспедиции продолжают изучение трещины в модуле «Звезда», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что в данный момент специалисты рассматривают различные версии происхождения трещины, поэтому делать выводы о причинах её появления преждевременно, в том числе о внешнем воздействии на модуль.
Ранее космонавт Сергей Рыжиков предположил, что трещина в российском модуле «Звезда» МКС могла появиться от удара с внешней стороны.