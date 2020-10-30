«Роскосмос» назвал выводы о появлении трещины на МКС преждевременными

В «Роскосмосе» считают преждевременным вывод о внешнем воздействии в качестве причины появления трещины в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Специалисты главной оперативной группы управления российского сегмента МКС совместно с экипажем 64-й экспедиции продолжают изучение трещины в модуле «Звезда», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что в данный момент специалисты рассматривают различные версии происхождения трещины, поэтому делать выводы о причинах её появления преждевременно, в том числе о внешнем воздействии на модуль.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков предположил, что трещина в российском модуле «Звезда» МКС могла появиться от удара с внешней стороны.