«Роскосмос» провёл огневые испытания второй ступени «Ангары-1.2»

«Роскосмос» провёл первые огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2».

Как отметили в госкорпорации, испытания являются одним из заключительных этапов наземной отработки изделия.

«Положительные результаты стендовой отработки позволят принять решение о допуске ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» к продолжению лётно-конструкторских испытаний», — заявили там.

На испытательном комплексе НИЦ РКП успешно прошли огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» — https://t.co/Nl2i7zrg8K



🚀 Положительные результаты позволят принять решение о допуске ракеты к продолжению лётно-конструкторских испытаний pic.twitter.com/ZJKEkrwx5B — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 24, 2020

Испытания прошли на испытательном комплексе НИЦ РКП.

Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с модифицированным двигателем РД-191 состоится в 2023 году.