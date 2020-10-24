«Роскосмос» провёл огневые испытания второй ступени «Ангары-1.2»

Короткая ссылка
«Роскосмос» провёл первые огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2».
«Роскосмос» провёл огневые испытания второй ступени «Ангары-1.2»
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как отметили в госкорпорации, испытания являются одним из заключительных этапов наземной отработки изделия.

«Положительные результаты стендовой отработки позволят принять решение о допуске ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» к продолжению лётно-конструкторских испытаний», — заявили там.

Испытания прошли на испытательном комплексе НИЦ РКП.

Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что первый пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с модифицированным двигателем РД-191 состоится в 2023 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить