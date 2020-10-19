В РАН прокомментировали сообщения о сближении астероида с Землёй накануне выборов в США
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«На самом деле, астероиды плохо прогнозируются. Это связано с тем, что крупные астероиды видны издалека, но вероятность того, что они упадут на Землю, ничтожна. Маленькие астероиды чаще всего можно увидеть только в момент подлёта к Земле», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, тут интересен сам факт регистрации, а возможность падения — полная спекуляция.
Ранее Тайсон отметил, что астероид не такой большой и не представляет серьёзной опасности.