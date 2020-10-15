На МКС нашли возможное место утечки воздуха
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Как передаёт ТАСС, об этом космонавт Анатолий Иванишин доложил Центру управления полётами.
«Нашли возможное место негерметичности», — сказал Иванишин.
Отмечается, что в Центре управления полётами рекомендовали космонавтам заклеить предполагаемое место негерметичности скотчем.
Также космонавтов попросили прислать фото и видео предполагаемого места утечки.
Ранее в российском сегменте МКС отказала система получения кислорода «Электрон-ВМ».