На МКС нашли возможное место утечки воздуха

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Российские космонавты обнаружили вероятное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).
На МКС нашли возможное место утечки воздуха
  • ©Роскосмос/Иван Вагнер

Как передаёт ТАСС, об этом космонавт Анатолий Иванишин доложил Центру управления полётами.

«Нашли возможное место негерметичности», — сказал Иванишин.

Отмечается, что в Центре управления полётами рекомендовали космонавтам заклеить предполагаемое место негерметичности скотчем.

Также космонавтов попросили прислать фото и видео предполагаемого места утечки.

Ранее в российском сегменте МКС отказала система получения кислорода «Электрон-ВМ».

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