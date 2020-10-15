На МКС нашли возможное место утечки воздуха

Российские космонавты обнаружили вероятное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).

Как передаёт ТАСС, об этом космонавт Анатолий Иванишин доложил Центру управления полётами.

«Нашли возможное место негерметичности», — сказал Иванишин.

Отмечается, что в Центре управления полётами рекомендовали космонавтам заклеить предполагаемое место негерметичности скотчем.

Также космонавтов попросили прислать фото и видео предполагаемого места утечки.

Ранее в российском сегменте МКС отказала система получения кислорода «Электрон-ВМ».