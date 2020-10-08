Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии по химии

Генеральный директор Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевский комитет присудил премию по химии 2020 года исследователям из Франции и США — Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Даудне.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что до Шарпантье и Даудне был открыт интересный, но мало практичный процесс изменения генома у бактерий. Авторы же предположили, что такой механизм можно использовать для других биологических видов по изменению необходимых участков ДНК.

«Вместо того чтобы искать донора костного мозга, можно взять образцы тканей кроветворного органа самого пациента, исправить дефективные стволовые клетки, избавив их от раковой мутации, а затем пересадить обратно. Если злокачественные клетки, оставшиеся в больном организме, уничтожить облучением, исправленные клетки получат возможность размножаться и производить здоровые клетки крови», — заявил Исаев.

Ранее сотрудник Института биологии гена Российской академии наук кандидат биологических наук Алексей Дейкин в беседе с ФАН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по химии.