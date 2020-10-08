Эксперт оценил присуждение Нобелевской премии по химии

Директор Института функциональной геномики МГУ Пётр Сергиев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевский комитет присудил премию по химии 2020 года исследователям из Франции и США — Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудне.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что открытие «генетических ножниц» позволяет создавать и испытывать практически любые лекарства.

«Заслуга нобелевских лауреатов сегодняшних в том, что они придумали, как эту систему бактериальную использовать для редактирования геномов практически любых существ. Они научились направлять эту систему таким образом, чтобы она разрезала тот ген, который мы хотим изменить в геноме человека, или мыши, или практически любого организма», — сказал Сергиев.

Как подчеркнул эксперт, это большой шаг вперёд в различных видах исследований. По его мнению, появилась надежда на то, что можно будет корректировать мутации, вызывающие наследственные заболевания.

Ранее сотрудник Института биологии гена Российской академии наук кандидат биологических наук Алексей Дейкин в беседе с ФАН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по химии.