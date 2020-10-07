Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии по химии

Сотрудник Институт биологии гена Российской академии наук, кандидат биологических наук Алексей Дейкин прокомментировал сообщение о том, что Нобелевский комитет присудил премию по химии 2020 года исследователям из Франции и США — Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудне.

«Это, безусловно, очень важное открытие, которому в последнее время было уделено очень много внимания. Именно открытие способа редактирования генома стало одним из инструментов генной инженерии высших организмов», — заявил он в беседе с ФАН.

Эксперт выразил надежду, что решение Нобелевского комитета послужит популяризации данного направления и в России, и в мире.

Ранее астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в беседе с НСН прокомментировал сообщение, что лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2020 год стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.