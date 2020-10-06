В Институте космических исследований РАН оценили присуждение Нобелевской премии в области физики

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович прокомментировал сообщение, что лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2020 год стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.

«Это по-настоящему значимое достижение. Ведь в чём заключается сложность обнаружения чёрных дыр? Это объекты, которые невозможно наблюдать напрямую, поскольку они не выпускают из себя свет», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, учёным пришлось доказывать наличие чёрной дыры в центре Галактики косвенными способами.

Как отметил Петрукович, астрофизика интересна людям, поэтому премии в этой сфере довольно распространены.

«К тому же исследование чёрных дыр находится на стыке научных дисциплин — по сути, это квинтэссенция всех знаний в физике, что тоже явно учитывалось Нобелевским комитетом», — добавил он.

Со своей стороны, астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в беседе с НСН отметил утилитарную пользу открытия новых нобелевских лауреатов.

«У каждого из нас с собой есть прибор, который использует физические законы, открытые Эйнштейном. Это навигатор. Если не учитывать эффекты общей теории относительности, то навигатор ошибался бы по крайней мере метров на пять. Надо было проверить теорию во всех возможных ситуациях, включая экстремальные», — заявил он.

Пенроуза наградили «за открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности». Генцель и Гез стали лауреатами «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики».