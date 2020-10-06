Академик РАН прокомментировал присуждение Нобелевской премии в области физики

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Академик РАН, специалист в области космологии Валерий Рубаков прокомментировал сообщение о том, что лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2020 год стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез.
Академик РАН прокомментировал присуждение Нобелевской премии в области физики
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«В последнее время премию стали давать знаменитым людям за более-менее абстрактные вещи. В данном случае речь идёт о математических теоремах сингулярности», — заявил он в беседе с изданием «Газета.Ru».

По его словам, это теоремы в общей теории относительности.

Как отметил Рубаков, сингулярность никто не видел.

«Если есть чёрная дыра, и они глубоко по горизонту чёрной дыры. Это немножко отвлечённая штука. Но можно их и так понимать, что образуется чёрная дыра», — добавил эксперт.

Пенроуза наградили «за открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности». Генцель и Гез стали лауреатами «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре Галактики».

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что Нобелевская премия по медицине за 2020 год присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу.

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