Эксперт прокомментировал достижения российских учёных

Первый проректор Сколтеха профессор Кит Стивенсон рассказал о достижениях российских учёных в XXI веке.

«Есть немало серьёзных достижений в энергетике, в частности, в технологиях хранения энергии следующего поколения (современные ионно-металлические батареи), нефтегазовой отрасли, науке о данных и технологиях искусственного интеллекта (медицина, финансовые технологии и энергетика) и науках о жизни», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, преимуществами от их реализации в России смогут воспользоваться разные отрасли, среди которых энергетика, здравоохранение.

Как отметил Стивенсон, инвестиции в научную инфраструктуру и новые технологии в России позволят повысить качество и уровень жизни людей.

Ранее депутат Госдумы заслуженный врач академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что Нобелевская премия по медицине за 2020 год присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу.