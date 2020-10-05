SpaceX вновь отложила пуск Falcon 9 со спутниками сети Starlink

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Американская компания SpaceX вновь отложила пуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 спутниками орбитальной сети Starlink. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.
SpaceX вновь отложила пуск Falcon 9 со спутниками сети Starlink
  • Reuters

«Мы откладываем сегодняшнюю миссию Starlink в связи с погодными условиями» — говорится в сообщении.

Уточняется, что новой датой старта выбран вторник, 6 октября.

Ранее SpaceX отменила запуск Falcon 9 за несколько секунд до старта.

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