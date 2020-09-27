Празднование юбилея космодрома Байконур не состоится 4 октября

Торжества по случаю 65-летия космодрома Байконур не состоятся 4 октября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации города Байконур Елена Морозова.

«Руководством города по согласованию с госкорпорацией «Роскосмос» принято решение не проводить 4 октября праздничные мероприятия в ознаменование 65-летия космодрома Байконур», — говорится в сообщении.

Морозова объяснила это тем, что по предложению главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» в городе продолжают сохраняться ограничительные меры.

Также уточняется, что на данный момент обеспечение успешного выполнения пуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» является приоритетной задачей для городской администрации.

Ранее сообщалось, что запуск южнокорейского спутника CAS500-1 с космодрома Байконур был перенесён на начало 2021 года.