Празднование юбилея космодрома Байконур не состоится 4 октября
- Reuters
«Руководством города по согласованию с госкорпорацией «Роскосмос» принято решение не проводить 4 октября праздничные мероприятия в ознаменование 65-летия космодрома Байконур», — говорится в сообщении.
Морозова объяснила это тем, что по предложению главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» в городе продолжают сохраняться ограничительные меры.
Также уточняется, что на данный момент обеспечение успешного выполнения пуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» является приоритетной задачей для городской администрации.
Ранее сообщалось, что запуск южнокорейского спутника CAS500-1 с космодрома Байконур был перенесён на начало 2021 года.