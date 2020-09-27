Празднование юбилея космодрома Байконур не состоится 4 октября

Короткая ссылка
Торжества по случаю 65-летия космодрома Байконур не состоятся 4 октября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации города Байконур Елена Морозова.
Празднование юбилея космодрома Байконур не состоится 4 октября
  • Reuters

«Руководством города по согласованию с госкорпорацией «Роскосмос» принято решение не проводить 4 октября праздничные мероприятия в ознаменование 65-летия космодрома Байконур», — говорится в сообщении.

Морозова объяснила это тем, что по предложению главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур» в городе продолжают сохраняться ограничительные меры. 

Также уточняется, что на данный момент обеспечение успешного выполнения пуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» является приоритетной задачей для городской администрации.

Ранее сообщалось, что запуск южнокорейского спутника CAS500-1 с космодрома Байконур был перенесён на начало 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить