«Роскосмос» в августе зафиксировал 80 сближений астероидов с Землёй

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что в августе астероиды из группы Аполлона 80 раз сближались с Землёй.

В сообщении указывается, что астероиды из группы Аполлона достаточно часто приближаются к Земле.

«Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тыс. км», — заявили в «Роскосмосе».

Также отмечается, что вероятность столкновения астероида 2011 ES4 с Землёй была рассчитана ещё в 2011 году и признана несущественной.

Ранее в NASA сообщили, что астероид 2011 ES4 размером от 22 до 49 м пролетит возле Земли 1 сентября.