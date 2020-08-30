«Роскосмос» в августе зафиксировал 80 сближений астероидов с Землёй

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В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что в августе астероиды из группы Аполлона 80 раз сближались с Землёй.
«Роскосмос» в августе зафиксировал 80 сближений астероидов с Землёй
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что астероиды из группы Аполлона достаточно часто приближаются к Земле.

«Так, в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тыс. км», — заявили в «Роскосмосе».

Также отмечается, что вероятность столкновения астероида 2011 ES4 с Землёй была рассчитана ещё в 2011 году и признана несущественной. 

Ранее в NASA сообщили, что астероид 2011 ES4 размером от 22 до 49 м пролетит возле Земли 1 сентября.

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