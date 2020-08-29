Учёный назвал три «переломных» возраста

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Геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев в беседе с с kp.ru рассказал, что «с биологической точки зрения в жизни взрослого человека есть три «переломных» возраста».
Учёный назвал три «переломных» возраста
  • Pixabay

«Первый «перелом» приходится на возраст 45 лет, когда в целом завершается реализация репродуктивной функции», — заявил Москалев.

Следующий пик изменений, по его словам, в 60 лет.

Он пояснил, что к этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. 

А в 75 лет, как заявляет учёный, утрачиваются защитные барьеры и затрагиваются даже самые стойкие органы, в частности, головной мозг.

При этом Москалев отметил, что «это средние цифры, и они во многом зависят от образа жизни человека».

Он сообщил, что «играют роль питание, физические тренировки, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка», также, по его словам, «важна ранняя диагностика и своевременность начала лечения хронических заболеваний».

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по здоровому питанию.

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