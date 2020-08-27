Экс-глава ПАО «Туполев» стал советником Рогозина в «Роскосмосе»

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Бывшего гендиректора ПАО «Туполев» Александра Конюхова назначили советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, он будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения.
Экс-глава ПАО «Туполев» стал советником Рогозина в «Роскосмосе»
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Об этом сообщили в госкорпорации.

Кроме того, Конюхов будет контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный.

23 августа сообщалось, что Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры запланировал возобновление пусков с космодрома Восточный на конец года.

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