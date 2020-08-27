Экс-глава ПАО «Туполев» стал советником Рогозина в «Роскосмосе»

Бывшего гендиректора ПАО «Туполев» Александра Конюхова назначили советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, он будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения.

Об этом сообщили в госкорпорации.

Кроме того, Конюхов будет контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный.

Александр Владимирович Конюхов, бывший генеральный директор ПАО «Туполев» и вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации по стратегической и специальной авиации перешёл на работу в ракетно-космическую отрасль. pic.twitter.com/1KVcI30WC5 — РОСКОСМОС (@Rogozin) August 27, 2020

23 августа сообщалось, что Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры запланировал возобновление пусков с космодрома Восточный на конец года.