Экс-глава ПАО «Туполев» стал советником Рогозина в «Роскосмосе»
- @Rogozin
Об этом сообщили в госкорпорации.
Кроме того, Конюхов будет контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный.
Александр Владимирович Конюхов, бывший генеральный директор ПАО «Туполев» и вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации по стратегической и специальной авиации перешёл на работу в ракетно-космическую отрасль. pic.twitter.com/1KVcI30WC5— РОСКОСМОС (@Rogozin) August 27, 2020
23 августа сообщалось, что Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры запланировал возобновление пусков с космодрома Восточный на конец года.