Академик РАН допустил продолжение пандемии COVID-19 до лета 2021 года

Пандемия коронавирусной инфекции, вероятно, будет иметь три волны, и вернуться к привычному образу жизни удастся только к лету 2021 года, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев Telegram-каналу ресурса стопкоронавирус.рф.

«Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастёт осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна. И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернёмся к обычному образу жизни», — сказал Пальцев.

Как отмечают «Известия», по его словам, чёткого прогноза развития эпидемии коронавируса осенью пока нет.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.