Ректор УГАТУ рассказал о работе над электрическим самолётом

Ректор Уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков рассказал о работе специалистов над электрическим самолётом.

«Те разработки, которые имеются у вуза, это мировой фронтир, здесь мы конкурируем не с российскими производителями, а прежде всего с мировыми ведущими корпорациями», — сказал он.

По его словам, на форуме «Армия-2020» представлены готовые экспонаты, а не просто «идеи и соображения».

«Это конкретно реализованные те или иные виды продукции», — отметил Новиков.

Он пояснил, что университет ставит себе задачу создать к 2024 году небольшой самолёт, способный выполнять рейсы между городами регионов.

«Сегодня работаем и над гибридным самолётом и рассматриваем такой концепт как полностью электрический самолёт», — уточнил ректор.

Новиков добавил, что «только пять стран могут гордиться тем, что они имеют компетенции выпускать авиационные двигатели».

«Уфимский государственный авиационный технический университет формирует таких специалистов», — подчеркнул он.

Так, направлениями, в которых работает вуз, являются цифровое проектирование современных авиадвигателей, материаловедение, а также IT.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти в 1,16 трлн рублей.