СМИ: Названа дата ближайшего пуска «Союза»

Названа предварительная дата первого запуска спутников системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2,1б». Пуск намечен на 24 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Планируемый на 24 сентября запуск трёх спутников «Гонец-М» позволит заменить космические аппараты, срок активного существования которых подходит к концу», — указано в тексте.

Отмечается, что запуск будет проведён с целью поддержания группировки в штатном составе.

Ранее стало известно, что Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) запланировал возобновление пусков с космодрома Восточный на конец года.