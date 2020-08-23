СМИ: Названа дата ближайшего пуска «Союза»

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Названа предварительная дата первого запуска спутников системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2,1б». Пуск намечен на 24 сентября.
СМИ: Названа дата ближайшего пуска «Союза»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Планируемый на 24 сентября запуск трёх спутников «Гонец-М» позволит заменить космические аппараты, срок активного существования которых подходит к концу», — указано в тексте.

Отмечается, что запуск будет проведён с целью поддержания группировки в штатном составе.

Ранее стало известно, что Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) запланировал возобновление пусков с космодрома Восточный на конец года.

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