СМИ: Названа дата ближайшего пуска «Союза»
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Планируемый на 24 сентября запуск трёх спутников «Гонец-М» позволит заменить космические аппараты, срок активного существования которых подходит к концу», — указано в тексте.
Отмечается, что запуск будет проведён с целью поддержания группировки в штатном составе.
Ранее стало известно, что Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) запланировал возобновление пусков с космодрома Восточный на конец года.