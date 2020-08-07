Рогозин рассказал о пилотируемой лунной программе

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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о пилотируемой лунной программе.
Рогозин рассказал о пилотируемой лунной программе
  • РИА Новости

«У нас есть несколько сценариев. Если говорить о некоем пусковом минимуме, то речь идёт о создании ракеты сверхтяжёлого класса, которая должна запустить к Луне космический корабль «Орёл», о самом космическом корабле и о необходимой наземной инфраструктуре», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, для высадки на Луну также нужен лунный взлётно-посадочный модуль.

«Он пока не создаётся», — уточнил Рогозин.

Он также отметил, что сократить затраты позволит международное сотрудничество — нужно прийти к пониманию с партнёрами, что необходимо строить на Луне, какую научную аппаратуру следует иметь на её поверхности.

«Приступить к консультациям с китайскими коллегами мы надеемся с осени. Я собираюсь либо сам слетать в Китай, либо мой китайский коллега — руководитель Китайской национальной космической администрации приедет в Россию», — добавил Рогозин.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров в беседе с Nation News рассказал о значении космодрома Байконур.

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