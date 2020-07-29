Россия и США обсудили безопасность в космосе

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Российская и американская делегации провели переговоры в Вене по вопросам безопасности в космосе.
Россия и США обсудили безопасность в космосе
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

«Состоялась встреча представителей министерств обороны, энергетики, а также Совета национальной безопасности (США) с представителями Российской Федерации в рамках обмена мнениями по вопросам космической безопасности», — указано в тексте.

Отмечается, что дискуссия продлилась 13 часов, был обсуждён широкий круг вопросов.

Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.

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