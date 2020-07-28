Эксперт прокомментировал предстоящее сближение крупного астероида с Землёй

Ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров прокомментировал предстоящее сближение крупного астероида с Землёй.

«Из-за маленькой точности всё, что пролетает ближе, чем за 20 радиусов лунной орбиты, автоматически считается опасным объектом. Но когда появляются более точные измерения, то ясно, что расстояние в полтора десятка миллионов километров — не страшно», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, реальной опасности этот астероид не представляет.

Как отметил Багров, астероиды на Землю не падают никогда.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предстоящее сближение крупного астероида с Землёй.