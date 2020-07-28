В Институте астрономии РАН оценили предстоящее сближение крупного астероида с Землёй

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе оценил предстоящее сближение крупного астероида с Землёй.

«Сегодня, например, пролетят около Земли четыре других астероида. Это абсолютно рядовое событие, которое происходит иногда по несколько раз в день. Никакого влияния эти относительно маленькие камушки на Землю оказать не могут», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, астероиды диаметром 190 м существенно больше, но и они попадаются достаточно часто и никакой опасности не представляют.

Вибе также отметил, что астероиды не меняют свою траекторию, поэтому долететь до Земли они не смогут.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимир Сурдин в беседе с радио Sputnik подчеркнул, что астероид пролетит очень далеко.

«В этом событии не просто нет ничего страшного, но и нет ничего интересного. Такие астероиды каждые две недели пролетают», — сказал он.

Небесное тело под названием 2009 PQ1 пролетит на расстоянии 3,2 млн км от Земли со скоростью 13,4 км/c.