«Роскосмос» сообщил о готовности «Протон-М» к вывозу на старт
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Отмечается, что пуск ракеты-носителя с площадки №200 запланирован на 30 июля 2020 года в 00:27:42 мск.
Сообщается, что 25 июля прошло заседание госкомиссии, где были подведены итоги подготовки ракеты космического назначения, готовности расчётов космодрома и объектов наземной космической инфраструктуры к проведению работ на стартовой площадке.
«Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки №200», — говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнётся 26 июля в 04:30 мск.
Ранее сообщалось, что запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане с тремя аппаратами на борту перенесён с 28 на 31 июля.