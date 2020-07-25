«Роскосмос» сообщил о готовности «Протон-М» к вывозу на старт

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В «Роскосмосе» сообщили, что на космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80».
«Роскосмос» сообщил о готовности «Протон-М» к вывозу на старт
  • © Пресс-служба Роскосмоса
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что пуск ракеты-носителя с площадки №200 запланирован на 30 июля 2020 года в 00:27:42 мск.

Сообщается, что 25 июля прошло заседание госкомиссии, где были подведены итоги подготовки ракеты космического назначения, готовности расчётов космодрома и объектов наземной космической инфраструктуры к проведению работ на стартовой площадке.

«Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки №200», — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнётся 26 июля в 04:30 мск.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане с тремя аппаратами на борту перенесён с 28 на 31 июля.

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