Эксперт оценил успехи Китая в освоении Марса

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков прокомментировал успехи Китая в освоении Марса.

«Говорить о том, что Китай вырывается в лидеры, нельзя. Потому что и другие страны участвуют в освоении Марса», — заявил он в беседе с НСН.

Как напомнил эксперт, готовится американская миссия, через два года должна отправиться в полёт российско-европейская миссия «Экзомарс».

Вместе с тем Железняков добавил, что колонизация Марса остаётся фантастикой.

Ранее сообщалось, что китайский зонд для исследования Марса успешно вышел на орбиту.

Астронавт Томас Стаффорд в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о работе с космонавтом Алексеем Леоновым во время миссии «Союз» — «Аполлон».