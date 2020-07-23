Глава NASA поздравил Китай с запуском зонда на Марс

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Глава NASA Джим Брайденстайн приветствовал успешный старт китайской ракеты-носителя CZ-5 с первым китайским зондом для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
Глава NASA поздравил Китай с запуском зонда на Марс
  • Reuters
  • © Carlos Garcia Rawlins

«После сегодняшнего запуска Китай приближается к тому, чтобы войти в сообщество международных научных исследователей Марса. США, Европа, Россия, Индия и скоро ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе в восхитительный год научных открытий. Безопасного полёта, «Тяньвэнь-1», — написал Брайденстайн в Twitter.

Ранее Китай признал успешным запуск своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».

По предварительным расчётам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности Марса.

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