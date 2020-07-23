Глава NASA поздравил Китай с запуском зонда на Марс
- Reuters
- © Carlos Garcia Rawlins
«После сегодняшнего запуска Китай приближается к тому, чтобы войти в сообщество международных научных исследователей Марса. США, Европа, Россия, Индия и скоро ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе в восхитительный год научных открытий. Безопасного полёта, «Тяньвэнь-1», — написал Брайденстайн в Twitter.
Ранее Китай признал успешным запуск своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
По предварительным расчётам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности Марса.