Салливан рассказал о традиции «космического рукопожатия» России и США

Посол США в России Джон Салливан рассказал о продолжающейся традиции «космического рукопожатия» Москвы и Вашингтона. По его словам, космос остаётся «единственным примером продолжающегося позитивного сотрудничества» между двумя странами.

Как отметил американский дипломат, на протяжении «всех этих лет наши страны продолжают традиции космического рукопожатия, состоявшегося в июле 1975 года», когда произошла стыковка «Союз» — «Аполлон».

«Когда я думаю обо всём, что случилось за это время во взаимоотношениях Российской Федерации и США, я понимаю, что космос остаётся, наверное, единственным примером продолжающегося позитивного сотрудничества», — цитирует Салливана РИА Новости.

Как отметил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Василий Боряк, знаменитое рукопожатие Алексея Леонова и Томаса Стаффорда во время стыковки космических кораблей проложило путь к полноценному международному сотрудничеству в освоении космоса.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, как относится к идее полётов российских космонавтов на космических кораблях SpaceX.