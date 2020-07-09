Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител

Короткая ссылка
Учёные Университетской клиники Кёльна и Германского центра исследований инфекций совместно с коллегами из Израиля выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител.
Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител
  • Reuters

Исследователи изучили более 4 тыс. SARS-CoV-2-специфичных B-клеток крови, взятых у 12 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

«В результате 255 антител были воспроизведены в лаборатории и... исследованы на их нейтрализующую активность против SARS-CoV-2. Всего учёные обнаружили 28 антител, способных эффективно нейтрализовать SARS-CoV-2», — говорится в пресс-релизе Германского центра исследований инфекций.

Учёные обращают внимание, что обнаруженные нейтрализующие коронавирус антитела были сформированы иммунной системой достаточно быстро.

«Это означает, что им требовалось совсем немного времени на адаптацию, чтобы эффективно распознавать и нейтрализовать вирус», — пояснил доктор Ценер.

Таким образом, как отмечают исследователи, это позволяет надеяться, что «активная вакцина может обеспечить быструю защиту в общей популяции».

В конце мая иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru оценил новое исследование учёных из США, Германии и Израиля, согласно которому у людей, никогда не болевших коронавирусом, есть иммунные клетки против некоторых фрагментов COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить