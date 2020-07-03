В Московском планетарии прокомментировали предстоящий парад планет

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва прокомментировала предстоящий парад планет.
В Московском планетарии прокомментировали предстоящий парад планет
  • © mos.ru

В беседе с kp.ru она заявила, что с Земли можно наблюдать только несколько планет.

«Поэтому реально мы сможем наблюдать вот уже в ближайшие дни, с 4, с 5 июля вечером и ночью, ближе к полуночи Юпитер, Сатурн и Марс, а утром Венеру», — пояснила эксперт.

По её словам, планеты легко отличить от звёзд, поскольку они не мерцают и светят ровным блеском.

Рублёва также отметила, что 14 июля в противостоянии будет хорошо виден Юпитер, а 21-го — ещё и Сатурн.

Ранее астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, какие астрономические явления могут наблюдать москвичи этим летом.

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