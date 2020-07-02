В пещере Таврида нашли останки древнего двурогого носорога

Короткая ссылка
Специалисты Крымского федерального университета обнаружили останки древнего носорога в пещере Таврида.
В пещере Таврида нашли останки древнего двурогого носорога
  • © пресс-служба КФУ

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу КФУ.

«Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около двух метров высотой и три с половиной метра в длину», — заявил ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев.

По его словам, также обнаружен рог крупной антилопы, кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия.

«Уточнение видового состава фауны в районе пещеры Таврида продолжается», — добавил Старцев.

Ранее газета «Известия» сообщала, что учёные Уральского федерального университета обнаружили на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить