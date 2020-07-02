В пещере Таврида нашли останки древнего двурогого носорога

Специалисты Крымского федерального университета обнаружили останки древнего носорога в пещере Таврида.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу КФУ.

«Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около двух метров высотой и три с половиной метра в длину», — заявил ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев.

По его словам, также обнаружен рог крупной антилопы, кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия.

«Уточнение видового состава фауны в районе пещеры Таврида продолжается», — добавил Старцев.

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