SpaceX перенесла запуск новой группировки спутников Starlink
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«Сегодняшний запуск в рамках миссии Starlink отменяется», — говорится в сообщении компании в Twitter.
Отмечается, что SpaceX потребовалось дополнительное время для проведения предполётных проверок, при этом ракета-носитель и спутники нареканий не вызывают.
«Новая дата запуска будет объявлена после согласования с пусковым комплексом», — добавили в компании.
4 июня SpaceX успешно вывела на орбиту 60 малых спутников Starlink, оснащённых специальными закрылками для защиты от солнечных лучей.