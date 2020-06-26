SpaceX перенесла запуск новой группировки спутников Starlink

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Американская компания SpaceX отложила на неопределённый срок запуск спутников системы Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
SpaceX перенесла запуск новой группировки спутников Starlink
  • globallookpress.com
  • © SpaceX

«Сегодняшний запуск в рамках миссии Starlink отменяется», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что SpaceX потребовалось дополнительное время для проведения предполётных проверок, при этом ракета-носитель и спутники нареканий не вызывают.

«Новая дата запуска будет объявлена после согласования с пусковым комплексом», — добавили в компании. 

4 июня SpaceX успешно вывела на орбиту 60 малых спутников Starlink, оснащённых специальными закрылками для защиты от солнечных лучей.

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