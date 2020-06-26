Эксперт оценил возможность заболеть малярией после укуса комара

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский прокомментировал вероятность заболеть малярией после укуса комара.

В беседе с радио Sputnik он пояснил, что малярия — это смертельная инфекция, которую могут переносить комары рода анофелес, широко распространённые в России.

Однако, по его словам, на территории нашей страны на сегодняшний день нет природных очагов этого заболевания.

«Малярийные комары могут быть переносчиками инфекции, если сами являются её носителями. Если инфекции нет, то их укус ничем не страшен. На юге России когда-то были очаги малярии, но проведённые ещё в XIX веке работы по осушению болот позволили решить эту проблему. Сегодня в России бывают точечные, очень небольшие вспышки малярии. Её могут завезти из тропических регионов», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что неподготовленный человек вряд ли сможет отличить обычного комара от малярийного.

Ранее, как сообщала газета «Реальное время», кандидат биологических наук, доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев рассказал, что пик активности комаров в Казани ожидается в конце июня.