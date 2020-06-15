В России возобновляется производство ракет-носителей «Рокот»

Короткая ссылка
В России возобновляется производство конверсионных ракет-носителей лёгкого класса «Рокот» без использования украинских комплектующих, которые теперь будут изготовляться в Москве. Об этом сообщил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.
В России возобновляется производство ракет-носителей «Рокот»
  • © Пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева

«Было принято решение продолжить производство этой ракеты, но в модернизированном варианте. Проект будет называться «Рокот-М», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Техническое проектирование ракеты завершено, начат выпуск рабочей конструкторской документации.

«Для реализации проекта «Рокот-М» мы планируем такую же кооперацию, но разгонный блок «Бриз-КМ» будет оснащён отечественной системой управления разработки Научно-производственного центра автоматики и приборостроения», — пояснил Варочко.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Центр Хруничева возобновляет программу производства «Рокот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить