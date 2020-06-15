В России возобновляется производство ракет-носителей «Рокот»

В России возобновляется производство конверсионных ракет-носителей лёгкого класса «Рокот» без использования украинских комплектующих, которые теперь будут изготовляться в Москве. Об этом сообщил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.

«Было принято решение продолжить производство этой ракеты, но в модернизированном варианте. Проект будет называться «Рокот-М», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Техническое проектирование ракеты завершено, начат выпуск рабочей конструкторской документации.

«Для реализации проекта «Рокот-М» мы планируем такую же кооперацию, но разгонный блок «Бриз-КМ» будет оснащён отечественной системой управления разработки Научно-производственного центра автоматики и приборостроения», — пояснил Варочко.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Центр Хруничева возобновляет программу производства «Рокот».