В России возобновляется производство ракет-носителей «Рокот»
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«Было принято решение продолжить производство этой ракеты, но в модернизированном варианте. Проект будет называться «Рокот-М», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Техническое проектирование ракеты завершено, начат выпуск рабочей конструкторской документации.
«Для реализации проекта «Рокот-М» мы планируем такую же кооперацию, но разгонный блок «Бриз-КМ» будет оснащён отечественной системой управления разработки Научно-производственного центра автоматики и приборостроения», — пояснил Варочко.
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Центр Хруничева возобновляет программу производства «Рокот».