В Петербурге рассказали о разработке системы экспресс-диагностики COVID-19

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Учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» прокомментировали разработку инновационной системы экспресс-диагностики и лечения COVID-19.
В Петербурге рассказали о разработке системы экспресс-диагностики COVID-19
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия», в случае успешного прохождения всех испытаний это будет первая в России тест-система, которая выявляет патоген всего за десять минут.

«Поскольку вирус находится в эпителии, на поверхности, там, откуда он проникает в организм: в носу, в горле, то для анализа необходим мазок или мокрота», — пояснили в ЛЭТИ.

Специалисты пояснили, что технология основана на действии пептидов, пространственно комплементарных шипу коронавируса.

При этом определить наличие вируса можно будет при помощи оптического устройства, также разработанного в ЛЭТИ.

Специалисты утверждают, что на весь цикл испытаний вплоть до сертификации Роспотребнадзором потребуется от восьми до десяти месяцев.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных COVID-19.

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