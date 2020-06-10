Учёные СевГУ испытают наночастицы для защиты судов от морских организмов

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Учёные Севастопольского государственного университета проведут экспериментальную проверку наночастиц для добавления в краски, которые наносятся на подводные объекты для защиты от обрастания морскими организмами.
Учёные СевГУ испытают наночастицы для защиты судов от морских организмов
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Как передаёт «Новый Севастополь», испытания пройдут на базе Центра морских исследований и технологий в бухте Голландия.

«Биологически активные бикомпонентные наночастицы оксидов металлов должны препятствовать обрастанию судов и гидротехнических сооружений морскими организмами. Обрастание снижает скорость движения, ухудшает эксплуатационные свойства, ведёт к разрушению конструкций. Обычно для препятствования обрастанию используются химические вещества, а это неэкологично», — цитирует пресс-служба СевГУ руководителя проекта, доцента кафедры «Физика» Андрея Мосунова.

Отмечается, что наблюдения будут проводиться с июня по ноябрь, когда организмы в Чёрном море активно размножаются.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в УдмФИЦ УрО РАН рассказали о разработке новых технологий восстановления почвы после загрязнения нефтью, адаптированных к климатическим условиям региона.

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