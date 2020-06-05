«Роскосмос» рассказал об астероиде, который пролетит рядом с Землёй

В «Роскосмосе» сообщили, что минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу, 6 июня, Землю и астероид 163348 2002 NN4, составит 5,09 млн км.

«По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163348 2002 NN4, составит 5,09 млн км», — приводит РИА Новости сообщение.

В госкорпорации напомнили, что «четырёхкилометровый астероид 52768 (1998 OR2), приблизившийся к нашей планете 29 апреля этого года, пролетел на дистанции 6 млн км».

«То есть завтрашний «гость» должен пролететь на одну шестую ближе, чем апрельский. Но это всё равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьёзной опасности», — отметили в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, что астероид под номером 163348 (2002 NN4) размером от 250 до 570 м пройдет на минимальном расстоянии от Земли 6 июня в 6:20 мск.