Попова призвала создать алгоритм реагирования на новые пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.

Выступая в дискуссионном клубе «Валдай» на тему коронавирусной инфекции, Попова отметила, что важно объединить опыт и извлечь уроки из «каждого такого крайне непростого этапа в жизни» всего мира.

По словам Поповой, необходимо «ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай».

«То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме. Кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм действий у нас должен быть», — сказала она, подчеркнув, что это должен быть общий алгоритм, которым могли бы пользоваться все.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что существует явная угроза повторного всплеска COVID-19.

Он добавил, что вторая волна заболевания не является неизбежной.