Космонавт Усачёв прокомментировал идею производства лифтов с голосом Гагарина

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Бывший космонавт Юрий Усачёв прокомментировал идею производства лифтов с голосом Юрия Гагарина.
Космонавт Усачёв прокомментировал идею производства лифтов с голосом Гагарина
  • © РИА Новости

«Это же прекрасно. Можно лишний раз напомнить о нашем замечательном соотечественнике», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, здесь нет ничего предосудительного и это хорошая ассоциация.

Ранее стало известно, что завод «Роскосмоса» может начать выпускать лифты, в которых будет звучать знаменитая фраза «Поехали!» и музыка.

Лётчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной думы Елена Серова в беседе с Nation News рассказала о первом приезде на космодром Байконур.

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