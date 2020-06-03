Космонавт Усачёв прокомментировал идею производства лифтов с голосом Гагарина

Бывший космонавт Юрий Усачёв прокомментировал идею производства лифтов с голосом Юрия Гагарина.

«Это же прекрасно. Можно лишний раз напомнить о нашем замечательном соотечественнике», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, здесь нет ничего предосудительного и это хорошая ассоциация.

Ранее стало известно, что завод «Роскосмоса» может начать выпускать лифты, в которых будет звучать знаменитая фраза «Поехали!» и музыка.

Лётчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной думы Елена Серова в беседе с Nation News рассказала о первом приезде на космодром Байконур.