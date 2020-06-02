Герой России Серова рассказала о первом приезде на космодром Байконур

Лётчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной думы Елена Серова рассказала о первом приезде на космодром Байконур.

«Знакомство с Байконуром произошло очень давно — ещё во время подготовки к космическому полёту я неоднократно летала на космодром. Моё пребывание в Казахстане началось с поездок на запуски «Союзов» и «Прогрессов». На многих запусках мы были сначала как кандидаты в космонавты, потом уже как космонавты», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, также в казахстанских степях проходили тренировки по действиям экипажей после посадки в условиях пустыни или полупустыни летом.

Как отметила Серова, байконурцы очень трепетно относятся ко всему, что связано с космосом и космическими полётами.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о первом выходе в открытый космос.