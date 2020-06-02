Герой России Серова рассказала о первом приезде на космодром Байконур

Короткая ссылка
Лётчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной думы Елена Серова рассказала о первом приезде на космодром Байконур.
Герой России Серова рассказала о первом приезде на космодром Байконур
  • РИА Новости

«Знакомство с Байконуром произошло очень давно — ещё во время подготовки к космическому полёту я неоднократно летала на космодром. Моё пребывание в Казахстане началось с поездок на запуски «Союзов» и «Прогрессов». На многих запусках мы были сначала как кандидаты в космонавты, потом уже как космонавты», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, также в казахстанских степях проходили тренировки по действиям экипажей после посадки в условиях пустыни или полупустыни летом.

Как отметила Серова, байконурцы очень трепетно относятся ко всему, что связано с космосом и космическими полётами.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о первом выходе в открытый космос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить